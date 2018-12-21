Путин поручил Медведеву проконтролировать исполнение нацпроектов в регионах

Глава государства выразил надежду на то, что члены кабмина — министры и вице-премьеры — будут уделять пристальное внимание этой составляющей.

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву лично проконтролировать исполнение национальных проектов в регионах. Об этом говорится на сайте Кремля.

— Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями. Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры, вице-премьеры — будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу, — сказал Путин на встрече с премьер-министром.

Медведев, в свою очередь, заверил президента, что он и все члены правительства будут наблюдать за ходом реализации национальных проектов.