Путин поручил Медведеву проконтролировать исполнение нацпроектов в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву лично проконтролировать исполнение национальных проектов в регионах. Об этом говорится на сайте Кремля.
— Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями. Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры, вице-премьеры — будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу, — сказал Путин на встрече с премьер-министром.
Медведев, в свою очередь, заверил президента, что он и все члены правительства будут наблюдать за ходом реализации национальных проектов.
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