Меньше майонеза. Топ-10 лайфхаков, как отметить Новый год без вреда для фигуры

Диетолог рекомендует пить больше воды и придерживаться привычного режима питания.

Диетолог Марина Копытько рассказала о том, что ограниченное количество майонеза и алкоголя поможет россиянам отметить Новый год без удара под пищеварению и здоровью. Рекомендации эксперта опубликованы на сайте "Роскачества".

— Не готовьте еду на несколько дней. Приготовьте ровно столько, сколько вы и ваши гости смогут съесть за один раз, — сказала Копытько.

Специалист отмечает, что крахмалосодержащие овощи лучше замачивать в воде прежде чем варить. Помимо этого, желательно есть больше свежих овощей, поэтому их лучше помыть и нарезать заранее, чтобы они всегда стояли на праздничном столе.

Помимо этого, диетолог рекомендует пить больше воды, особенно употребляя алкоголь, соблюдать привычный режим питания и чаще выходить на прогулки.

Тем, кто хочет попробовать как можно больше праздничных блюд, Копытько советует пробовать понемногу. В этом случае можно насладиться всеми угощениями и не почувствовать симптомов переедания.

Ранее диетологи рекомендовали подавать приготовленные на пару овощи к мясу и рыбе, а десерт оставлять на утро.