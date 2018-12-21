Путин проведёт встречу с парламентариями 25 декабря

Российский лидер Владимир Путин намерен провести 25 декабря встречу с парламентариями. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
По её словам, глава государства даст оценку депутатам Государственной думы и сенаторам Совета Федерации.
Напомним, что Владимир Путин также выступит с обращением Федеральному собранию. Мероприятие, как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, состоится в следующем году.
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