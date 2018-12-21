Росгвардия подаёт в суд на РБК из-за публикаций о поставках продуктов

Росгвардия подаёт в суд на РБК из-за материала о поставках продуктов в ведомство мясокомбинатом "Дружба народов". Федеральная служба войск национальной гвардии называет эти публикации недостоверными. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

— Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации, — говорится в заявлении ведомства.

В Росгвардии отметили, что 10 декабря РБК опубликовал материал, где были допущены грубые неточности. Кроме того, ситуацию с госзакупками представили общественности "в абсолютно искажённом виде".

Через три дня ведомство отправило редакции письмо, где пояснялась ситуация с поставками продуктов и указывались ошибки журналистов. Росгвардия просила РБК опубликовать письмо, не требуя от журналистов официальных извинений.

— Мы полагали, что публикация нашего текста с изложением достоверной и полной информации восстановит реальную картину происходящего. Однако редакция РБК не только уклонилась от публикации нашего полного ответа, но и продолжает распространять заведомо недостоверную информацию, которая тиражируется другими СМИ, — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии.