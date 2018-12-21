В Дагестане скончался советник премьер-министра республики

Советник главы Правительства Дагестана Андрей Афонин скончался в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине республики.
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
— Сейчас всё уточняется, — говорит собеседник агентства.
Афонин начал работать в Дагестане после того, как главой правительства региона стал Артём Здунов. Ранее он занимал должность главы Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
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