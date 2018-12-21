В Дагестане скончался советник премьер-министра республики

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В Дагестане скончался советник премьер-министра республики

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Советник главы Правительства Дагестана Андрей Афонин скончался в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине республики.

<p>Фото: © официальный сайт Правительства Дагестана.</p>

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

— Сейчас всё уточняется, — говорит собеседник агентства.

Афонин начал работать в Дагестане после того, как главой правительства региона стал Артём Здунов. Ранее он занимал должность главы Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.

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