Москвичам пообещали снег, тепло и низкое атмосферное давление в выходные

В воскресенье, 23 декабря, среднесуточная температура будет на 3−5 градусов выше нормы.

Небольшой снегопад, потепление и снижение атмосферного давления ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные. Об этом Лайфу сообщил специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Циклон принесёт в столичный регион умеренные снегопады и заметное потепление. В субботу мы ожидаем в столице и Подмосковье облачную погоду. Временами пройдёт снег. Температура в утренние часы в субботу минус 3 — минус 5. К вечеру потеплеет до минус 1 — минус 3 в мегаполисе и от минус 1 до минус 6 — по области, — сказал Синенков.

Ветер в столице восточный и юго-восточный, до 4−9 м/с, атмосферное давление снизится до 739 мм ртутного столба.

— В ночь на воскресенье и в воскресенье будет облачно. По-своему комфортная, мягкая погода со слабым (до умеренного) снегопадом. Среднесуточная температура на 3−5 градусов выше нормы. Это значит, что в дневные и ночные часы будет минус 1 — минус 3, в Подмосковье — от 0 до минус 5, ветер сохранится восточный, — заключил специалист.