В Минкомсвязи поддержали предложение оставить рекламу пива на ТВ в ночное время

Отмечается, что число зависимых от алкоголя в России не увеличилось, а в ближайшие четыре года в нашей стране запланирован ряд спортивных мероприятий, спонсорами которых выступят пивные компании.

Минкомсвязи поддержало законопроект, который предусматривает послабление для рекламы пива. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра Алексея Волина.

Как ранее писал Лайф, временное разрешение, позволяющее рекламировать пиво, было введено в связи с проведением ЧМ по футболу в России и должно было закончиться 1 января 2019 года. Ранее 12 декабря в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому разрешается реклама пива и пивных напитков на телевидении и радио с 23:00 до 07:00, в ходе спортивных трансляций, а также на тематических телеканалах и радиостанциях (кроме детско-юношеских соревнований).

Кроме того, документ отменяет запрет на использование в рекламе образов совершеннолетних людей и животных. Проект был принят в первом чтении 18 декабря.

В Минкомсвязи отметили, что число зависимых от алкоголя в России не увеличилось. А в ближайшие четыре года в нашей стране запланирован ряд других спортивных мероприятий, спонсорами которых выступят пивные компании.

В Минздраве инициативу не поддержали, сочтя, что использование образов людей и животных в рекламе алкоголя повышает её заметность и в первую очередь – среди молодёжи.