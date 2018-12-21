В Бельгии король принял отставку премьер-министра

Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля. об этом сообщает RTBF со ссылкой на королевский дворец.
Le Roi Philippe accepte la démission de Charles Michel, la Belgique est officiellement en affaires courantes https://t.co/8GzQYpSMMz— RTBF info (@RTBFinfo) 21 декабря 2018 г.
После принятия отставки король поручил кабинету министров временно исполнять обязанности.
Ранее в знак протеста против обещания премьера подписать соглашение в области миграционной политики из состава правительственной коалиции вышла самая влиятельная её партия — "Новый фламандский альянс".
Напомним, бельгийский премьер озвучил решение о своей отставке после того, как накануне две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров.
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