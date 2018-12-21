В Бельгии король принял отставку премьер-министра

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В Бельгии король принял отставку премьер-министра

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Ранее самая влиятельная в правительственной коалиции правая партия "Новый фламандский альянс" вышла из её состава, тем самым выступив против главы кабмина.

Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля. об этом сообщает RTBF со ссылкой на королевский дворец.

После принятия отставки король поручил кабинету министров временно исполнять обязанности.

Ранее в знак протеста против обещания премьера подписать соглашение в области миграционной политики из состава правительственной коалиции вышла самая влиятельная её партия — "Новый фламандский альянс".

Напомним, бельгийский премьер озвучил решение о своей отставке после того, как накануне две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров.

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