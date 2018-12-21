С фотографией оливье. Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз и не поправится

У космонавтов есть проверенный способ не испортить фигуру за праздничным столом: шампанское и салаты на станции присутствуют только в виде фотографий.

Экипаж Международной космической станции (МКС) будет встречать Новый год целых 16 раз — каждые полтора часа. Об этом агентству "Москва" рассказал лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

— Мы обязательно встречаем Новый год по Москве, по Хьюстону и по родным местам других членов экипажа, например по токийскому или по европейскому времени, — поведал он.

Новогоднее настроение экипажу обеспечит праздничная ёлка. В соответствии с космической спецификой её прикрепляют к потолку вниз макушкой, наряжают игрушками, а 31 декабря под ней непременно обмениваются подарками.

А вот шампанское и салат оливье космонавты смогут попробовать только по возвращению на Землю. Алкоголь на борту вообще недопустим согласно техническим условиям эксплуатации станции. В принципе любой газированный напиток пить на борту просто невозможно, говорит Борисенко. По его словам, после вскрытия ёмкости напиток моментально превратится в огромную газожидкостную смесь, которая заполнит весь располагаемый объём, и вместо встречи Нового года экипаж будет заниматься уборкой.

— Иногда на новогоднем столе экипаж МКС устанавливает фотографию бутылки с шампанским и салата оливье. В таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту. А так, конечно, мы поднимаем тосты за Новый год, используя наши бортовые чай, кофе, воды и соки, — добавил космонавт.

Впрочем, как уже сообщалось ранее, новогодний стол космонавтов всё равно будет достаточно разнообразным. Специально к празднику на МКС доставят икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например говядина под майонезом, карбонат, мясное азу.