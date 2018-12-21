В Санкт-Петербурге умер миллиардер и известный меценат

Умер известный бизнесмен Игорь Минаков. Миллиардер и меценат скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет. Об этом сообщает "Ъ-СПб".

По данным СМИ, Минаков ушёл из жизни после продолжительной болезни. Длительное время он лечился от онкологии.

Похороны пройдут в это воскресенье на Горском кладбище.

В 1995 году Игорь Минаков основал концерн "Защита" и отвечал за экономическую безопасность "Ленэнерго". Состояние бизнесмена в 2016 году оценивалось в 13,5 млрд рублей. Минаков также известен как меценат. Он финансировал фонд, помогающий сиротам, а также учредил несколько премий для талантливых детей.