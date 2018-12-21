В Совфеде объяснили, почему отношения РФ и США не изменятся после ухода Мэттиса

Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что общее отношение западных партнёров не меняется уже столетиями.

Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса не скажется принципиально на отношениях США и России. Такое мнение Лайфу высказал член Совфеда Ростислав Гольдштейн.

— Сейчас целая плеяда вашингтонских ястребов работает в команде Трампа, и одного на другого если поменяют, принципиально для России ничего не поменяется, — сказал он. — Это надолго, поэтому работаем в тех условиях, которые нам создали.

Сенатор отметил, что США не выполнили ни одной задачи, которые ставили перед собой, — так, "мира нет" в Афганистане, проблемы в Иране, Ираке, Сирии. Гольдштейн подчеркнул, что, несмотря на хорошую и большую армию, на которую выделяется немало средств, "не задалось у ребят" и "их неудачи преследуют постоянно и регулярно".

— Общее отношение так называемых западных партнёров, оно не меняется уже не то что годами и десятилетиями — столетиями. Это имеет такую перманентную историю, — добавил член Совфеда. — Сегодня их прижали, дали подзатыльник — ну всё, успокоились на какое-то время. Через какое-то время отпустило, снова начинают. Из года в год. Поэтому думать, что со сменой руководства что-то поменяется, — нет. Потому что, по сути, управляют американские элиты, это их страховка.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Мэттис уйдёт в отставку в конце февраля. Как писал Лайф, российский сенатор Константин Косачёв расценил это как положительный сигнал.