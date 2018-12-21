Зря платье покупали. Треть российских фирм отказались от новогоднего корпоратива

Кроме того, 59% работодателей не поздравляют своих сотрудников с новогодними праздниками, а 18% выдают премии.

Треть российских компаний отказались от проведения торжественных мероприятий по случаю Нового года. Об этом сообщает портал "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса Rabota.ru.

Именно эти 32% опрошенных представителей бизнеса заявили, что сократят бюджет мероприятий, а 22% намерены, наоборот, увеличить траты. 46% затруднились ответить.

Шестьдесят восемь процентов проведут корпоративы до Нового года. Половина планирует отмечать праздник выездным мероприятием за счёт компании, 24% — в офисе.

В ходе опроса также стало известно, что 59% работодателей не поздравляют своих сотрудников с новогодними праздниками, 18 процентов — выдают премии, а 3 — дарят небольшие сувениры. Семь процентов в качестве подарка выделяют сотрудникам дополнительный выходной.