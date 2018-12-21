Лукашенко объяснил смысл фразы про "бабло" и "тёлок" в блокноте чиновника

Белорусский лидер рассказал, что речь шла об образе мыслей спортсменов, и попросил прощения у женщин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему один из чиновников во время его выступления на совещании по развитию летних видов спорта написал в блокноте "про тёлок и дефицит бабла и "мерседесов". Об этом сообщает агентство "Белта".

Президент пояснил, что речь шла о том, как рассуждают некоторые современные спортсмены.

— У них один разговор, я дословно привёл их фразы: бабло, "мерседесы" и сзади "тёлки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что спортсмены должны работать, бегать с клюшкой или мячом и показывать результаты.

— А некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он "тот ещё матерщинник".