Медведев освободил Пристанскова от должности главы Росимущества

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Медведев освободил Пристанскова от должности главы Росимущества

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Дмитрий Пристансков. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Новым руководителем ведомства назначен Вадим Яковенко. Причины кадровых изменений не сообщаются.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Пристанскова от должности главы Росимущества. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

Вместо Пристанскова ведомство возглавил экс-глава ГСУ Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко. Указ об этом также подписан главой Кабмина.

Пристансков руководил Росимуществом с апреля 2016 года. Это ведомство владеет и занимается управлением государственным имуществом и организацией продажи госактивов.

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