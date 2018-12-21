Медведев освободил Пристанскова от должности главы Росимущества

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Пристанскова от должности главы Росимущества. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.
Вместо Пристанскова ведомство возглавил экс-глава ГСУ Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко. Указ об этом также подписан главой Кабмина.
Пристансков руководил Росимуществом с апреля 2016 года. Это ведомство владеет и занимается управлением государственным имуществом и организацией продажи госактивов.
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