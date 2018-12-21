В Германии отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

Немецкий кабмин сожалеет, что Вашингтон решил вывести войска из Сирии, не проведя предварительных консультаций с союзниками по международной коалиции. Об этом заявила заместитель официального представителя Правительства ФРГ Ульрике Деммер.

— Как союзник и участник антитеррористической коалиции мы считали бы вспомогательным проведение предварительных консультаций с американским руководством в вопросе об отводе войск США, — сказала Деммер.

Как уже сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.