Совет Федерации одобрил закон о защите журналистов в горячих точках

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Совет Федерации одобрил закон о защите журналистов в горячих точках

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Постановление обязывает редакцию, которая отправила корреспондента в опасную зону, выплачивать компенсацию в случае его гибели.

Совет Федерации России 21 декабря одобрил закон, предусматривающий меры по защите журналистов, работающих в районах боевых действий и вооружённых конфликтов, передаёт ТАСС.

Согласно новому постановлению, редакция будет обязана выплачивать единовременную компенсацию, если сотрудник погиб или ему был причинён вред. Уточняется, что в случае смерти корреспондента компенсация составит как минимум два млн рублей.

О принятии данного закона в Госдуме стало известно 19 декабря.

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