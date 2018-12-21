Совет Федерации одобрил закон о защите журналистов в горячих точках

Совет Федерации России 21 декабря одобрил закон, предусматривающий меры по защите журналистов, работающих в районах боевых действий и вооружённых конфликтов, передаёт ТАСС.
Согласно новому постановлению, редакция будет обязана выплачивать единовременную компенсацию, если сотрудник погиб или ему был причинён вред. Уточняется, что в случае смерти корреспондента компенсация составит как минимум два млн рублей.
О принятии данного закона в Госдуме стало известно 19 декабря.
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