Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии после беседы с Трампом

Президент Турции заявил, что услышал от руководства США "искренние слова, дающие надежду".

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря. Об этом турецкий лидер рассказал в ходе своего выступления в Анкаре.

Он добавил, что, несмотря на "искренние слова, дающие надежду" от руководства США, из-за прошлого "плохого опыта" в Турции их встречают с определённой осторожностью.

— Решение об операции на востоке от Евфрата принято. Но по итогам разговора с Трампом и после последних событий мы решили отсрочить её начало, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая армия готова в ближайшие дни начать военную операцию против сирийских курдов, которым, по заявлениям Анкары, Вашингтон поставляет оружие. Турция считает силы сирийских курдов (YPG) террористической организацией, которая связана с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.