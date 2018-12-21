Зелёная краса. Опрос показал, сколько россиян предпочли живой ёлке искусственную

Новогоднее дерево всё ещё остаётся главным атрибутом праздника — его наряжают 82% россиян.

Почти половина россиян (48%) предпочитают украшать к Новому году искусственную ёлку вместо живой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого по заказу Национальной системы платёжных карт, передаёт ТАСС.

Натуральные ёлки покупают 27%, а четверть респондентов заявила, что выбирают ели от случая к случаю. Что касается разброса по регионам, то больше всего искусственные новогодние деревья покупают в Северо-Западном федеральном округе (55% респондентов).

— Больше всего любителей натуральных елей проживает на Юге России (38%), — говорится в сообщении.

Опрос также показал, что для большей части жителей России ёлка — всё ещё главный атрибут праздника, её наряжают 82% россиян.

Как писал Лайф, ранее в Роскачестве составили список рекомендаций, как выбрать новогоднюю ёлку, не навредив природе, и как за ней правильно ухаживать. А если говорить об экологии, то специалисты отметили, что между искусственным деревом и живым лучше выбирать второй вариант — выращивание десяти натуральных ёлок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.