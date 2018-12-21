CNBC узнал о новом испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной ракеты

CNBC сообщил, что Россия провела новое испытание гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Тестирование было успешным. Телеканал уточняет, что перед этой ракетой США беззащитны.

CNBC также раскрыл некоторые подробности испытаний. Утверждается, что ракета достигла максимальной скорости 8 Маха. Полет "Циркона" был "устойчивым". Эта ракета предназначена для двойного назначения: ударов по целям на суше и по кораблям в море.

В докладе американской разведки говорится, что на вооружение "Циркон" поступит не ранее 2022 года, ведь её производство планируется только в 2021 году.