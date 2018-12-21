Хетчбэки Porsche Panamera отзывают по всему миру из-за программной ошибки

Компания Porsche объявила о массовом международном отзыве 74 585 хетчбэков модели Panamera. Об этом сообщает издание SpeedMe.
Причиной отзыва стала программная ошибка в блоке управления электроусилителем руля, из-за которой система "может быть недоступна в течение ограниченного периода времени".
Как отмечается, сервисная акция касается автомобилей, которые были выпущены с 21 марта 2016 года по 6 декабря 2018 года.
В ближайшее время компания уведомит автовладельцев о необходимости посетить дилерский центр обновления ПО для исправления работы электроусилителя.
Ранее Лайф рассказывал о том, что компания Porsche объявила об отзыве нескольких сотен машин в США из-за крепления для лыжной сумки.
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