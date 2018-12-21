Хетчбэки Porsche Panamera отзывают по всему миру из-за программной ошибки

Сервисная акция касается автомобилей, которые были выпущены с 21 марта 2016 года по 6 декабря 2018 года.

Компания Porsche объявила о массовом международном отзыве 74 585 хетчбэков модели Panamera. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Причиной отзыва стала программная ошибка в блоке управления электроусилителем руля, из-за которой система "может быть недоступна в течение ограниченного периода времени".

Как отмечается, сервисная акция касается автомобилей, которые были выпущены с 21 марта 2016 года по 6 декабря 2018 года.

В ближайшее время компания уведомит автовладельцев о необходимости посетить дилерский центр обновления ПО для исправления работы электроусилителя.

Ранее Лайф рассказывал о том, что компания Porsche объявила об отзыве нескольких сотен машин в США из-за крепления для лыжной сумки.