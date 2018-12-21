Лавров назвал решение США вывести войска из Сирии шагом в правильном направлении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение США вывести войска из Сирии, подчеркнув, однако, что на текущий момент неясно, насколько эта инициатива согласована и будет ли действительно реализована.
— Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, — это шаг в правильном направлении, — в то же время отметил он, выступая на пресс-конференции в Москве.
Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прошедшей накануне большой пресс-конференции упоминал о поведении США, когда они не раз "выходили и входили" в Афганистан и Ирак.
— Поэтому я предпочёл бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться, — сказал министр. — Давайте дождёмся прояснения ситуации.
Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился вывести войска из Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг может создать хорошую перспективу для политического урегулирования в САР. Как писал Лайф, решение Белого дома прокомментировали и в Кремле.
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