Лавров назвал решение США вывести войска из Сирии шагом в правильном направлении

В то же время министр предпочёл посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение США вывести войска из Сирии, подчеркнув, однако, что на текущий момент неясно, насколько эта инициатива согласована и будет ли действительно реализована.

— Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, — это шаг в правильном направлении, — в то же время отметил он, выступая на пресс-конференции в Москве.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прошедшей накануне большой пресс-конференции упоминал о поведении США, когда они не раз "выходили и входили" в Афганистан и Ирак.

— Поэтому я предпочёл бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться, — сказал министр. — Давайте дождёмся прояснения ситуации.

Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился вывести войска из Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг может создать хорошую перспективу для политического урегулирования в САР. Как писал Лайф, решение Белого дома прокомментировали и в Кремле.