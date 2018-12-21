В Киеве ради экспресс-переименования улицы в честь Маккейна переписали закон

Ранее назвать улицу в честь человека было возможно только спустя два года после его смерти.

Депутаты Киевского городского совета внесли изменения в порядок переименования улиц в украинской столице. Как сообщает издание "Левый берег", порядок теперь позволяет назвать одну из улиц в честь американского сенатора Джона Маккейна.

В феврале этого года городские парламентарии внесли изменения, согласно которым имена будут присваиваться объектам не раньше, чем через два года после смерти человека, но граждане иностранных государства, которые, как отмечает издание, "сделали личный вклад в борьбу за независимость Украины", стали исключением.

— Раньше мы не могли назвать улицу именем Маккейна, пока не прошло два года с момента смерти. Теперь мы можем сделать исключение в соответствии с тем решением, которое приняли сегодня депутатским корпусом, — сказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Как сообщалось ранее, переименовать улицу предложил президент Украины Пётр Порошенко, а с инициативой об этом выступила партия "Народный фронт".

Напомним, Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после годовой борьбы с самой агрессивной формой рака головного мозга.