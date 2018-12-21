"Будет что-то невероятное". Москвичам обещают снежную новогоднюю ночь

Специалист напомнил, что год назад в ночь на 1 января в столице было не морозно и дождливо.

В новогоднюю ночь в Москве точно будет снег, но будет ли он в воздухе, пока сказать нельзя. Об этом Лайфу рассказал директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд.

— Мы когда-то были детьми, когда-то мы ожидали от новогодней ночи волшебств, таинств, и тут взять да расписать прогноз, просто всё человеческое нарушить, всё, что есть. Знаете, вот в новогоднюю ночь будет что-то невероятное, — сказал Вильфанд.

Специалист напомнил, что в прошлом году новогодняя ночь была дождливой, а снег установился только 5 января. Однако в этом году погода в любом случае будет более праздничная.

— В новогоднюю ночь будет снег, но будет ли он в воздухе, не знаю, а вот на земле точно будет снег. Причём снег такой, что можно будет и снежную бабу лепить, и детей на санках катать, и вокруг костра... То есть снег настоящий такой, настоящая снежная ночь, — рассказал Вильфанд.

Как ранее писал Лайф, синоптики предрекли мороз в Москве на Новый год.