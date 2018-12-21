Депутат Рады призвал Порошенко объявить войну России

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй призвал украинского лидера Петра Порошенко объявить войну России. Для этого он даже внёс в украинский парламент проект обращения к президенту страны.
Документ носит название "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией".
10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступил в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".
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