Депутат Рады призвал Порошенко объявить войну России

Документ, который был внесён в украинский парламент, также предусматривает разрыв дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с РФ.

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй призвал украинского лидера Петра Порошенко объявить войну России. Для этого он даже внёс в украинский парламент проект обращения к президенту страны.

Документ носит название "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией".

10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступил в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".