Стоимость билетов на 1–2 поездки в транспорте Москвы в 2019 году не увеличится

В то же время власти города упразднят непопулярные билеты: ТАТ на 60 поездок, "Единый" на 20 и 40 поездок, а также "Единый" на семь суток.

Стоимость билетов на одну и две поездки "Единый" в московском транспорте в следующем году не изменится: она составит 55 и 110 рублей соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По данным агентства, со 2 января 2019 года тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы увеличатся на 5,1 процента, что соответствует среднегодовому уровню инфляции. Это произойдёт из-за повышения цен на топливо и расходов на расширение сети городского транспорта.

— Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1 процента... Мы внимательно анализируем расходы городских перевозчиков на постоянной основе и не допускаем необоснованного роста тарифов, — рассказали в департаменте.

Там добавили, что в 2018 году дизельное топливо подорожало на 26,7 процента, а важные запчасти для автобусов — на треть. В связи с этим тарифы на билеты изменятся. Также власти уберут из продажи непопулярные проездные.

Так, с начала января 2019 года проезд по "Тройке" в метро и наземном транспорте составит 38 рублей за поездку, а не 36 — как в 2018-м. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" увеличится на три рубля — до 59 рублей. Цена "Единого" на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей.

Изменится стоимость и безлимитных билетов: "Единый" на 30 дней можно будет купить за 2170 рублей (вместо 2075), а на 90 дней — за 5430 рублей (вместо 5190).

Цена льготных билетов на месяц для школьников и студентов на метро составит 395 рублей (в этом году — 380), на наземном транспорте — 260 рублей (в этом году — 250 рублей).