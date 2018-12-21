"Будем на одной волне". Матвиенко подарила сенаторам диски с новогодними хитами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила сенаторам диски с новогодними хитами. Церемония состоялась в ходе заседания верхней палаты парламента.
"Пластинка" называется "Карнавальная ночь. Новогодние хиты".
— Поставьте этот диск у себя дома, и все мы с вами в эти минуты будем на одной музыкальной волне, — сказала она.
Председатель Совфеда также выразила уверенность, что песни придадут сенаторам и членам их семьи хорошее настроение. Пользуясь случаем, Матвиенко поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством.
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