"Будем на одной волне". Матвиенко подарила сенаторам диски с новогодними хитами

Пользуясь случаем, председатель верхней палаты парламента поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила сенаторам диски с новогодними хитами. Церемония состоялась в ходе заседания верхней палаты парламента.

"Пластинка" называется "Карнавальная ночь. Новогодние хиты".

— Поставьте этот диск у себя дома, и все мы с вами в эти минуты будем на одной музыкальной волне, — сказала она.

Председатель Совфеда также выразила уверенность, что песни придадут сенаторам и членам их семьи хорошее настроение. Пользуясь случаем, Матвиенко поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством.