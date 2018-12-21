В МИД РФ допустили, что погибший во львовской тюрьме россиянин мог быть убит

Основание предполагать умышленное убийство россиянина даёт вскрытие, которое показало, что у погибшего многочисленные серьёзные повреждения.

Министерство иностранных дел России допускает, что погибший во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, который воевал в качестве добровольца на стороне ЛНР, мог быть убит. Об этом говорится в заявлении МИД, распространённом в пятницу, 21 декабря.

По данным ведомства, основание предполагать умышленное убийство россиянина даёт вскрытие, которое показало, что у погибшего многочисленные серьёзные повреждения, в том числе перелом четырёх рёбер и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что ранее на Украине заверили, что российский доброволец в тюрьме умер случайно. Известно, что Иванов был включён Киевом в список для обмена пленными.