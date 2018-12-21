Россия выслала шведского дипломата

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что Россия выслала их дипломата. Во внешнеполитическом ведомстве королевства сожалеют об этом шаге Москвы.

— МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию, — заявили РИА "Новости" в дипведомстве Швеции.

При этом пока неизвестно, покинул ли он страну, а также какую именно занимал должность.