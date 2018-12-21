Строитель-победитель. Кот Мостик вошёл в топ-3 самых популярных кошек в СМИ

Первое место занял Ахилл из Эрмитажа, следом за ним идёт Бегемот из музея Булгакова.

Символ Крымского моста — кот Мостик — вошёл в топ-3 самых популярных кошек в российских СМИ в 2018 году. Об этом сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на компанию "Медиалогия".

— Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, — рассказали в компании.

Как отмечается, первое место досталось коту Ахиллу из Эрмитажа, а на втором оказался хранитель музея Булгакова кот Бегемот.

Кот Мостик в мае проинспектировал готовность Крымского моста перед приездом Путина.