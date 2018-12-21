Строитель-победитель. Кот Мостик вошёл в топ-3 самых популярных кошек в СМИ

Символ Крымского моста — кот Мостик — вошёл в топ-3 самых популярных кошек в российских СМИ в 2018 году. Об этом сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на компанию "Медиалогия".
— Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, — рассказали в компании.
Как отмечается, первое место досталось коту Ахиллу из Эрмитажа, а на втором оказался хранитель музея Булгакова кот Бегемот.
Кот Мостик в мае проинспектировал готовность Крымского моста перед приездом Путина.
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