Сладость в радость. Эксперты рассказали, как выбрать лучший подарок для детей

По мнению специалистов "Роскачества", здесь играет роль буквально всё: место покупки, состав и само содержание коробки. Никаких леденцов или ирисок!

В преддверии Нового года специалисты "Роскачества" составили самую важную памятку для родителей: как выбрать сладкий подарочный набор для детей. В первую очередь эксперты советуют покупать сладости только в специализированных магазинах или крупных торговых сетях. В этом случае велика вероятность, что в упаковку попадут конфеты и шоколад из одной партии (срок выработки и хранения у них будет почти одинаковым).

Затем следует ознакомиться с этикеткой заинтересовавшего набора. В составе кондитерских изделий должно содержаться минимум пищевых добавок и консервантов. Лучше обратить внимание на те наборы, которые состоят из шоколада, конфет (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), зефира, мармелада и суфле. Также внутри могут находиться пряники, вафли, печенье (бисквитное, галетное) и мягкий ирис.

А вот от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис, эксперты советуют отказаться. Последний может повредить пломбы ребёнка, а высокое содержание сахара в карамели и вовсе привести к кариесу.

А вот экспертный центр "Росконтроль" совместно с организацией "Ростест-Москва" ранее проверил качество популярных шоколадных конфет. Специалисты исследовали продукцию семи брендов: "А.Коркунов", Ferrero Rocher, "Вдохновение", "Белочка", Fine Life, "Красный Октябрь" и "Бабаевский". Какой из них рекомендован к покупке, узнайте здесь.