В УПЦ заявили, что церковь не собирается менять своё название

По словам архиепископа Климента, принятый Верховной радой закон не имеет отношения к УПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь не намерена менять название. Об этом в эфире украинских СМИ заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

— Мне кажется, что этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано ... про управление каким-то заграничным центром, — сказал он.

Архиепископ добавил, что оснований для смены названия также не имеется.

Глава синодального информационно-просветительского отдела добавил, что руководящий центр церкви находится в Киеве, а управляется она Священным синодом и архиерейским собором.

Накануне Рада приняла закон, вносящий изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях". В документе парламент обязал УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ. Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что одобренный закон определяет, что на Украине есть лишь одна Украинская православная церковь — автокефальная поместная православная церковь.