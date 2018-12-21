Коломойский рассказал, почему считает Порошенко "аморальным типом"

Олигарх уверен, что на своём посту президент Украины "совершает действия, которые не подобают его статусу, его должности".

Украинский олигарх и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в ходе интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает президента своей страны Петра Порошенко "аморальным типом". Видео опубликовано на ютуб-канале журналиста.

Коломойский признался, что уважал Порошенко, когда тот только пришёл к власти. Кроме того, он считает, что президентом политик стал в результате честных выборов. Однако время показало, что нынешний украинский лидер просто повторяет политическую судьбу одного из своих предшественников — Виктора Ющенко.

— Он пошёл по наклонной плоскости. Вместе со своим рейтингом, — сказал Коломойский. — Он стал президентом и не перестал быть олигархом — это проблема для страны.

Олигарх уверен, что на своём посту Порошенко "совершает действия, которые не подобают его статусу, его должности".

Коломойский также высказался по поводу инцидента в Керченском проливе, подчеркнув, что действия Порошенко носят исключительно провокационный характер ради того, чтобы продлить свой срок у власти.

— А зачем мы этих парней подставили? А зачем мы вообще раздули этот скандал? И после этого ввели военное положение, — заявил олигарх. — Это была глупая провокация с целью введения военного положения.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября три украинских военных судна нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. На судах были 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Все они были арестованы. Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что провокация в Керченском проливе связана с выборами на Украине.