Стали известны цены на новый Range Rover Evoque в России

Автомобиль выйдет в семи комплектациях. Оформить заказ на него можно будет с 3 января 2019 года.

Компания Jaguar Land Rover назвала цены на новый Range Rover Evoque. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль выйдет на российский рынок в семи комплектациях, базовая версия Standart обойдётся в 2,929 млн рублей. В неё входит пакет для холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, система InControl Remote, которая позволяет дистанционно открывать двери, регулировать температуру в салоне и отслеживать маршрут с гаджетов.

Для нового Range Rover Evoque подготовили мультимедийную систему Touch Pro с сенсорным экраном в 10 дюймов, камеру заднего вида и светодиодные фары.

Машина также оснащена системой автономного экстренного торможения и предупреждения о выезде за пределы дорожного полотна и функцией контроля усталости.