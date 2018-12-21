Американский журнал назвал Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы в 2018 году

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Американский журнал назвал Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы в 2018 году

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Россиянка выиграла все крупные соревнования в прыжках в высоту, в том числе чемпионат мира в Бирмингеме, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Американский журнал Track and Field признал россиянку Марию Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы в 2018 году. В общемировом рейтинге она занимает четвёртое место.

Лучшей легкоатлеткой мира по итогам года издание назвало южноафриканку Кастер Семеню, Беатрис Чепкоеч из Кении и багамскую бегунью Шону Миллер-Уйбо.

В 2018 году 25-летняя россиянка выиграла все крупные соревнования в прыжках в высоту, в том числе чемпионат мира в Бирмингеме, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ласицкене является двукратной чемпионкой мира.

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