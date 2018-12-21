На страже глупости. Полиция Лондона рассказала о нелепейших звонках в участки

Люди жаловались правоохранителям на ленивых официантов и на гендерный дисбаланс среди водителей такси.

Лондонская полиция в 2018 году приняла более 20 тысяч "бесполезных звонков". Газета Daily Telegraph опросила диспетчеров и узнала, какие из них были самыми нелепыми.

Был случай, когда к правоохранителям обратились люди с жалобой на то, что в кафе, где они сидели, закончилась курятина. Кто-то был недоволен тем, что им слишком долго не несут завтрак, был даже человек, которого не устраивало, что среди таксистов слишком мало женщин.

Также дежурные рассказали о том, что кто-то позвонил 999 раз, чтобы просто поздравить полицейских с Новым годом.

Отдельно журналисты отметили женщину, которая позвонила в полицию и пожаловалась на водителя автобуса за то, что он насвистывал за рулём.

— Все устали, и мне это не нравится. Я считаю, что они должны относиться к пассажирам с уважением, — процитировали даму диспетчеры.

В Скотленд-Ярде настоятельно посоветовали не звонить в полицию по пустякам, потому что это отвлекает полицейских от тех, кто обращается к ним за реальной помощью.

Ранее Лайф рассказывал о полицейских из Канзаса, купивших вору ботинки, которые он хотел украсть, после того как услышали его историю.