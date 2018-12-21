Вместо саней. "Победа" предложила Деду Морозу и Снегурочке летать бесплатно

В прошлом году в рамках акции авиакомпания бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек.

Авиакомпания "Победа" в очередной раз проводит полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию. С 25 декабря этого года по 10 января следующего Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе "Победы" по всей маршрутной сети при наличии свободных мест.

— Для этого участнику необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелёта и дождаться окончания регистрации, — говорится в сообщении компании.

Если свободные места на рейсе будут, представитель авиакомпании оформит для участника акции бесплатный перелёт.

— Придётся остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры рейса, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением, — отметили в "Победе".

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что акция рассчитана на тех, кто не смог или же не успел купить билеты на новогодние каникулы и готов провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелёта. Несмотря на то что билеты на рейсы "Победы", как правило, продаются полностью, порядка 3% клиентов не приходят, так что Дед Мороз и Снегурочка вполне могут улететь в путешествие.

— В прошлом году бесплатно мы перевезли 385 Дедов Морозов и Снегурочек, — отметил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. — Сейчас снова решили украсить рейсы любимыми героями.

В прошлом году больше всего Дедов Морозов и Снегурочек, которые хотели улететь бесплатно, было в Москве (Внуково), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Сочи, Ростове, Красноярске, Стамбуле, Новосибирске и Бергамо.

Отмечается, что дополнительные услуги, такие как багаж и выбор места, для участников акции будут платными. Ручная кладь и вещи из перечня ФАП-82, суммарно соответствующие габаритам 36Х30Х27см, перевозятся в салоне бесплатно. В то же время есть требования и к костюмам участников: они должны быть выполнены по стандарту персонажей русских сказок. Подробнее о правилах акции читайте здесь.