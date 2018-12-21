Горячие линии по реализации реформы ТКО откроют во всех регионах России

Горячие линии по вопросам реализации реформы ТКО должны открыться в российских регионах до конца текущего года. Об этом на совещании с представителями субъектов РФ заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Кобылкин, выступая на совещании, отметил, что властям регионов необходимо максимально открыто для населения реализовывать все пункты нацпроекта "Экология".

— Отдельно на совещании обсудили переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. В этой связи ещё раз были озвучены ключевые параметры отрасли. Ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн ТКО, имеющихся полигонов хватит не более чем на 6 лет, на некоторых территориях возможности уже исчерпаны. Для цивилизованного управления отходами понадобится создание новой отрасли экономики, а также вовлечение людей в раздельное накопление отходов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Практика в сфере обращения с отходами была представлена на примере Подмосковья. Регион переходит на новую систему управления ТКО с 1 января 2019 года, а с 1 декабря 2018 года началось внедрение раздельного сбора мусора среди населения.

— Глава Минприроды России, обращаясь ко всем участникам совещания, проинформировал, что сегодня в Совете Федерации РФ были окончательно приняты поправки в закон об отходах, которые обеспечивают "плавный" переход к новым правилам, предусматривают страховочные меры на случай форс-мажорных обстоятельств, — резюмировали в ведомстве.