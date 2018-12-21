Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по Договору о РСМД

Представитель Вашингтона выступил против документа, так как, по его словам, это "неискренне со стороны России" — заявлять о необходимости сохранять договор, который "она сама нарушает".

Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предложенную Россией.

Резолюцию поддержали 43 страны, против высказались — 46 и воздержались 78 членов ООН.

Перед голосованием первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пояснил, что документ имеет цель "дать возможность Генассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объёме".

В свою очередь представитель Соединённых Штатов заявил, что выступает против этой резолюции, так как это "неискренне со стороны России" — заявлять о необходимости сохранять договор, который "она сама нарушает".