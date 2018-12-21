"Примитивный пиар". Эксперт оценил повышение боевых возможностей ВМС Украины

По словам Игоря Коротченко, украинского флота в Незалежной как такового не существует.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с Лайфом оценил слова о повышение боевых возможностей ВМС Незалежной. На самом деле, по его словам, это довольно примитивный пиар.

— Ну они могут писать, что завтра Украина высадит космический десант на Луну или на Марс, это из той же серии, ничего не значащий, довольно примитивный пиар, призванный показать оболваненному украинскому населению рост боевой мощи якобы украинских армии и флота, — сказал он.

По его словам, украинского флота как такового не существует.

— Есть разрозненный набор кораблей, катеров, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, включая флагман. Поэтому флота у Украины нет, есть отдельный набор, с помощью которого они там что-то пытаются изображать, совершить провокацию попытаться, не более того, — отметил эксперт.

По словам Коротченко, министр обороны Украины Степан Полторак, заявляя о повышение боевых возможностей ВМС страны, "работает таким же пропагандистом в камуфляже, как и Порошенко, цель и задача которого поднять рейтинг накануне президентских выборов".