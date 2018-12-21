В МИД России призвали Киев не вмешиваться в дела церкви

В ведомстве отметили, что серьёзную обеспокоенность вызывают факты дискриминации и насилия в отношении представителей УПЦ и её объектов культа.

Москва призвала власти Украины перестать вмешиваться в дела Церкви. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и её объектов культа вызывают серьёзную обеспокоенность.

Накануне Рада приняла закон, вносящий изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях". В документе парламент обязал УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ. Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что одобренный закон определяет, что на Украине есть лишь одна Украинская православная церковь — автокефальная поместная Православная церковь.