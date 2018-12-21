Как обещал Туск. Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода

Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России на полгода, до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

— Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года, — сообщили в совете.

Напомним, санкции ЕС действуют в отношении России с 2014 года. Они продлеваются каждые полгода и периодически пополняются и уточняются. Поводом для них послужили вступление Крыма в состав России, а также государственный переворот на Украине, в результате которого объявили о независимости от Киева восточные регионы этой страны, образовав ДНР и ЛНР.

В конце ноября глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз в декабре вновь продлит экономические санкции против России.