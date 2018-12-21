Россиянина Винника срочно доставили в тюремную больницу в Греции

В конце ноября он объявил голодовку, протестуя против нарушения его прав и судебного произвола.

Россиянина Александра Винника, который был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года, срочно доставили в греческую тюремную больницу. Об этом рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов, уточнив, что сейчас он пытается узнать, что произошло.

— Только что Александра срочно госпитализировали, практически насильно. Причины мне пока не известны, — приводит слова Мусатова РИА "Новости". — Пока невозможно это объяснить.

Напомним, россиянин является специалистом по информационным технологиям. В США его обвиняют в отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. С 26 ноября он объявил голодовку, протестуя против нарушения его прав.

Как писал Лайф, ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника Франции, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. В то же время Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина за мошенничество в сфере компьютерной информации.