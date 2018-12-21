В ГИБДД заявили, что не планируют вводить повторный экзамен при замене прав

ГИБДД не намерена вводить повторный экзамен при замене прав. Как сообщил журналистам представитель ведомства, речь идёт о профессиональном сообществе.

Между тем в ведомстве отметили, что проводить такой экзамен может быть целесообразным, но в добровольном порядке на безвозмездной основе, не привлекая при этом Госавтоинспекцию.

Ранее сообщалось, что ГИБДД может ввести повторные тесты на теорию раз в 10 лет, а также усложнить выдачу автобусных прав и обязать иностранцев, обладающих видом на жительство в России, проходить обучение в автошколах. В беседе с Лайфом координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов назвал эту идею здравой.