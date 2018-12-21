В Литве две девушки погибли в ДТП с грузовиком НАТО

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В Литве две девушки погибли в ДТП с грузовиком НАТО

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Фото: © Flickr/Shannon Kringen

Инцидент произошёл утром в пятницу на 35-м километре дороги Пикялишкис — Майшягала, возле деревни Мялкис.

В Вильнюсском районе произошло ДТП с участием военного грузовика с солдатами НАТО и легкового автомобиля, в результате чего погибли две девушки. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Как отмечается, инцидент произошёл утром в пятницу на 35-м километре дороги Пикялишкис — Майшягала, возле деревни Мялкис. Грузовик MAN столкнулся с машиной Volvo S60.

Сообщается, что из солдат НАТО никто не пострадал. На месте работает полиция.

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