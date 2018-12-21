Медведева обратилась к болельщикам после провала в короткой программе

Серебряный призёр Олимпиады — 2018 Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку после неудачной короткой программы на чемпионате России. Спортсменка пообщалась с поклонниками в прямом эфире в "Инстаграме".

— Честно говоря, мы с Брайаном (Орсером, тренером Медведевой. — Прим. Лайфа) были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела. Я такой человек, который любит говорить много слов поддержки, благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать только единственное слово: "Спасибо", — подчеркнула фигуристка.

Она добавила, что благодаря активной поддержке обрела веру в себя и в том, что всё будет хорошо.

— Я бы не хотела говорить: "Переживайте за меня дальше, болейте". Просто спасибо вам. Вы — моя жизнь", — сказала Медведева.