"Сознательная линия США". В МИД оценили подорожание американских виз для россиян

В ведомстве подчеркнули, что Москва в отличие от Вашингтона работает над снижением стоимости въезда для иностранцев.

В Министерстве иностранных дел России "с крайним недоумением" отнеслись к решению Вашингтона повысить тарифы на оформление виз для россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие, — цитирует её РИА "Новости".

Она подчеркнула, что из-за сложности оформления въезда в США массово срываются деловые и культурные поездки, становится невозможным поддержание научных связей и просто дружеского общение представителей двух стран.

— Это сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления, — сказала Захарова.

Как ранее писал Лайф, с 1 января 2019 года многократная виза в США сроком до трёх лет подорожает для россиян почти вдвое — со 160 до 303 долларов.

Стоимость оформления возрастёт из-за нового сбора, введённого по принципу "взаимности" — то есть потому, что такой же сбор с американцев берёт Россия.