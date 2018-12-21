Посольство РФ подтвердило гибель российских пилотов в ДР Конго

Три российский пилота, которые управляли потерпевшим крушение в ДР Конго самолётом, погибли. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ Алексея Сентебова, их тела доставлены в морг.
— К сожалению, подтвердилось, что все трое (пилотов. — Прим. ред.) погибли и что все трое являются гражданами России, — сказал он.
Фамилии погибших пока не сообщаются, но посольство работает над установлением персональных данных пилотов, чтобы наладить связь с их родственниками.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта, по неподтверждённым данным, находилось 23 человека.
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