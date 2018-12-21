Песков опроверг сообщения о причастности России к уходу США из Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности РФ к уходу США из Сирии. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Газета "Исраэль хайом" ранее сообщила, что решение США об уходе из Сирии стало следствием закулисных переговоров между представителями двух стран.
— Нет, это не так, — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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