Песков опроверг сообщения о причастности России к уходу США из Сирии

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Песков опроверг сообщения о причастности России к уходу США из Сирии

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности РФ к уходу США из Сирии. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Газета "Исраэль хайом" ранее сообщила, что решение США об уходе из Сирии стало следствием закулисных переговоров между представителями двух стран.

— Нет, это не так, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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