Трамп назвал себя самым жёстким президентом по отношению к Китаю и России

Президент США Дональд Трамп высказался в "Твиттере" по поводу политики США по отношению к России и Китаю. По мнению главы Белого дома, сейчас Вашингтон суров по отношению к этим странам как никогда.

— Никогда ещё не было президента более жёсткого (но справедливого) по отношению к Китаю и России — никогда, просто взгляните на факты. Фейковые новости усердно стараются нарисовать противоположную картину, — написал американский лидер.

Как ранее писал Лайф, Трамп заявил о возможной сделке с Пекином, которая положит конец торговой войне между двумя странами.

20 декабря президент США заявил о выводе американских войск из Сирии. При этом он выразил мнение, что Штаты проделали за Россию необходимую работу по борьбе с терроризмом в стране.