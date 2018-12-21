В Петербурге арестован реаниматолог, обвиняемый в изнасиловании пациенток

Суд арестовал на два месяца реаниматолога клиники "Ювента" Армена Оганесяна, который обвиняется в изнасиловании трёх пациенток, находившихся в беспомощном состоянии после операции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Свою вину врач не признал.
— Суд заявленное ходатайство удовлетворил. Срок меры — 20 февраля 2019 года, — отметили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что сразу три пациентки заявили в полицию об изнасиловании в петербургской клинике. Позднее стало известно, что две жертвы 58-летнего анестезиолога оказались несовершеннолетними.
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